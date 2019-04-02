Водителя Яндекс.Такси обвинили в домогательствах к пассажирке

Пикантный снимок пассажирки появился в одном из чатов таксистов. СМИ расценили действия водителя как домогательство к нетрезвой клиентке.

В одном из чатов водителей такси в Telegram появился снимок пассажирки пикантного характера. На фото спящая девушка в лёгкой майке с обнажённой грудью. Увидев подобный снимок, представители СМИ не стали детально разбираться в вопросе и обвинили водителя Яндекс.Такси в домогательствах. При этом, журналисты использовали просторечные и грубые выражения с элементами мата.

Однако, сам автор публикации пояснил в том же чате, что ситуация обстояла несколько иначе. Клиента была в нетрезвом состоянии и уснула, по приезду в пункт назначения она отказывалась просыпаться и выходить из автомобиля. Таксисту пришлось потратить некоторое количество времени, чтобы разбудить «спящую красавицу». Однако проснувшись, она не ушла, а лишь наоборот стала вести себя провокационно, и сама оголила грудь. По словам водителя, происходящее запечатлено на видеорегистратор, и если правоохранительные органы заинтересуются инцидентом, доказательств у водителя Яндекс.Такси будет предостаточно.