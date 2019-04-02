Водителя Яндекс.Такси обвинили в домогательствах к пассажирке

Сегодня, 00:01 \\ Общество

Пикантный снимок пассажирки появился в одном из чатов таксистов. СМИ расценили действия водителя как домогательство к нетрезвой клиентке.

В одном из чатов водителей такси в Telegram появился снимок пассажирки пикантного характера. На фото спящая девушка в лёгкой майке с обнажённой грудью. Увидев подобный снимок, представители СМИ не стали детально разбираться в вопросе и обвинили водителя Яндекс.Такси в домогательствах. При этом, журналисты использовали просторечные и грубые выражения с элементами мата.

 

Однако, сам автор публикации пояснил в том же чате, что ситуация обстояла несколько иначе. Клиента была в нетрезвом состоянии и уснула, по приезду в пункт назначения она отказывалась просыпаться и выходить из автомобиля. Таксисту пришлось потратить некоторое количество времени, чтобы разбудить «спящую красавицу». Однако проснувшись, она не ушла, а лишь наоборот стала вести себя провокационно, и сама оголила грудь. По словам водителя, происходящее запечатлено на видеорегистратор, и если правоохранительные органы заинтересуются инцидентом, доказательств у водителя Яндекс.Такси будет предостаточно.

Поделиться новостью:
Автор - Алина Самойлова
Главное за неделю

Западные СМИ отреагировали на скандал в шоу «Голос. Дети»

 Скандал в российскому шоу талантов «Голос.Дети» приобрел такой масштаб, что на него...

Братский уход на запад: Евросоюз предлагает Сербии более выгодное сотрудничество, чем Россия

Правительства ведущих стран Европы готовы признать границу между Сербией и Косово на тех...

«Долой кафешки!»: Москвичи взбунтовались против засилья летних кафе на улицах столицы

Мимо питейных заведений невозможно пройти, они перегораживают улицы, злятся пользователи...

Готовит почву для бывшего начальника? Экс-советник Януковича вернулся в Украину

Андрей Портнов явно не сидел, сложа руки эти 5 лет, чтобы сегодня уверенно говорить о...

На серпуховском полигоне «Лесная» заработала подозрительная система дегазации

Факелы системы не прошли процедуру одобрения государственными экспертами.

Провалился проект Зеленского о роспуске Рады

«У Зеленского ничего не выйдет», - высказался российский журналист Армен Гаспарян, со...

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

А в своем глазу бревна не видит: Порошенко обвинил Москву в геноциде крымскотатарского народа

Международный трибунал за преступления советского времени требуют устроить «свидомые»...

Жертвы браконьерства: сотню мертвых акул выбросило к берегам Великобритании

 На теле большинства рыб, выброшенных на берег, не оказалось плавников.

Соловьев высмеял украинского политолога из-за праздничного торта

 Российский ведущий Владимир Соловьев высмеял в эфире политического ток-шоу «Кто против»...

Мэра «на мыло»? Протестующие в Екатеринбурге требуют отставки главы города

Мэр Высокинский, по мнению уральцев, просто «куплен» представителями РМК, вот и...

Китаец ремонтирует сантехнику с помощью доширака

 Многие знают вкус лапши быстрого приготовления доширак. Однако, как оказалось, ее можно...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ