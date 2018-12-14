На Арнольда Шварценеггера напали в Африке

Сегодня, 02:29 \\ Общество

В прыжке со спины был атакован Арнольд Шварценеггер во время встречи с фанатами в Южно-Африканской республике.

Известный голливудский актёр и некогда губернатор штата Калифорния во время встречи с фанатами оказался атакован недоброжелателем. Встреча проходила в ЮАР во время соревнований по бодибилдингу «Арнольд Классик». Общение с фанатами проходило в обычном режиме – киноактёр раздавал автографы и вел трансляцию в Instagram. Идиллия встречи оказалась нарушена неизвестным африканцем. Разбежавшись, незнакомец в прыжке нанёс удар двумя ногами в спину Арнольда Шварценеггер.

Пошатнувшись от сильного удара, и подавшись вперёд, Арнольд Шварценеггер устоял на ногах. Недоброжелателя же сразу задержали – во время прыжка он упал на пол, и встать уже не успел. Личность нападавшего не разглашается, сам Арнольд зла на него держит. Как отметил актёр в социальных сетях, он изначально думал, что его толкнула толпа, такое явление не редкость на встречах с фанатами. О том, что это было нападение, Арнольд Шварценеггер узнал, просмотрев видео. Шоумен рад, что злоумышленнику не удалось прервать трансляцию в Snapchat.

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Автор - Алина Самойлова
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