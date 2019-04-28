Предательство или победа? В Севастополе пляжи готовят к наплыву туристов из Украины

Сегодня, 13:54 \\ Общество

Крымские пограничники отметили выросший в два раза поток граждан Незалежной с начала мая.

Осталось чуть больше двух недель до начала купального сезона на берегу Черного моря, который планируют открыть 1 июня. Представитель Департамента городского хозяйства Правительства в Севастополе Евгений Орлов рассказал, что в городе готовят пляжи к наплыву туристов, в частности, из Украины.

Не понятно как расценивать популяризацию отдыха украинцев на российской территории — как предательство убеждений, которые они пытаются утвердить уже 5 лет, или как победу и признание Крыма собственностью россиян. Поездки на крымский полуостров все больше становятся популярными среди граждан соседнего государства. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии и посты в социальных сетях, которые на всеобщее обозрение выставляют туристы.

Орлов рассказал, что в связи с вероятностью наплыва отдыхающих огромное внимание уделяется безопасности зоны отдыха: укомплектовываются спасательные вышки кругами, концами Александрова, спасательными аптечками и жилетами. Присутствие спасателей является обязательным условием функционирования пляжа в городе.

Инспекторами были проведены проверки дна, очищены прибрежные полосы от накопившегося мусора и водорослей, установлены раздевалки, навесы и урны. Ларьки, незаконно установленные на территории городского пляжа, будут снесены в ближайшее время.

На данный момент условия для маломобильных групп полностью не организованы, но есть надежда, что к официальному открытию купального сезона все недочеты будут исправлены.

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Автор - Алена Корнеева
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