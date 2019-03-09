В сёлах города Кирова разместили вакцину против бешенства

Сегодня, 15:22 \\ Общество

Под обработку попала территория вокруг кладбищ сёл Бахта и Русское. Не забыли и детские оздоровительные лагеря в Бошарово.

В Октябрьском районе города Кирова разместили вакцину от бешенства для неприручённых плотоядных животных. В администрации города заявили, что обработали лесные массивы близ всех населённых пунктов района, кладбищенскую территорию в сёлах Бахта и Русское. Ещё решили обезопасить области рядом с детскими лагерями в деревне Бошарово.

Эксперты сообщают, что вакцина безвредна и служит для профилактики животного бешенства. Хватает примерно на 1 год. На вакцинацию подобного типа потратили 200 доз.

По словам специалистов, вакцинация – главная возможность профилактики животного бешенства в дикой природе.

Поделиться новостью:
Автор - Ярослав Петров
Главное за неделю

«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

 Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской...

Потоптались на могиле! Дочери Доренко устроили «цирк» на похоронах отца

Дочери покойного журналиста попытались во второй раз сорвать церемонию прощания с отцом.

Как закрыть Шиес: Депутат Госдумы нашёл, куда потратить изъятые 12 млрд у полковников ФСБ

Лидер «Партии Перемен» знает, как решить мусорный апокалипсис в России.

Западные СМИ отреагировали на скандал в шоу «Голос. Дети»

 Скандал в российскому шоу талантов «Голос.Дети» приобрел такой масштаб, что на него...

На серпуховском полигоне «Лесная» заработала подозрительная система дегазации

Факелы системы не прошли процедуру одобрения государственными экспертами.

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

«Путинизм как он есть» заблокирован Роскомнадзором

Известный блог, созданный на платформе WordPress, был заблокирован из-за иска Сергея...

Жертвы браконьерства: сотню мертвых акул выбросило к берегам Великобритании

 На теле большинства рыб, выброшенных на берег, не оказалось плавников.

Мэра «на мыло»? Протестующие в Екатеринбурге требуют отставки главы города

Мэр Высокинский, по мнению уральцев, просто «куплен» представителями РМК, вот и...

«Кто не скачет, тот за храм!»: митинг в Екатеринбурге приобрёл ироничный характер

Протестующие против строительства храма на месте сквера решили согреться очень...

Hasta la vista, доллар: Фондовый рынок США обвалился из-за торговой войны с КНР

Вашингтон переживает не лучшие времена из-за экономических манипуляций и срыва...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ