В сёлах города Кирова разместили вакцину против бешенства

Под обработку попала территория вокруг кладбищ сёл Бахта и Русское. Не забыли и детские оздоровительные лагеря в Бошарово.

В Октябрьском районе города Кирова разместили вакцину от бешенства для неприручённых плотоядных животных. В администрации города заявили, что обработали лесные массивы близ всех населённых пунктов района, кладбищенскую территорию в сёлах Бахта и Русское. Ещё решили обезопасить области рядом с детскими лагерями в деревне Бошарово.

Эксперты сообщают, что вакцина безвредна и служит для профилактики животного бешенства. Хватает примерно на 1 год. На вакцинацию подобного типа потратили 200 доз.

По словам специалистов, вакцинация – главная возможность профилактики животного бешенства в дикой природе.