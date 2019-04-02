Нежеланный «ребёнок»? Свердловский министр сравнил мусорную реформу с рождением ребёнка

Мусорная реформа отражает создание новой отрасли экономики, сравнимой с рождением и ростом ребёнка, считает свердловский министр энергетики и ЖКХ.

Мусорная реформа получила жизнь ещё в начале 2019 года, однако до сих пор становится объектом постоянных споров и мишенью для критики. Выступить в её защиту, видимо, решил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и посвятил реформе весьма трогательный пост в Instagram, где решил заговорить метафорами и сравнить мусорную реформу с ребёнком.

По словам министра, при создании новой отрасли экономики, коей и является реформа, нельзя ожидать, что всё появится в течение пары месяцев, потому что для строительства мусороперерабатывающих заводов требуется время, как и для ребёнка, который начинает говорить и ходить далеко не сразу. В словах министра Смирнова действительно есть разумное зерно, однако нельзя не отметить, что его слова не отражают реальной картины.

Так, например, если говорить метафорами министра Смирнова, мусорная реформа, воплощённая в России в том виде, который она сейчас имеет, для россиян стала, мягко говоря, «нежеланным ребёнком». И если говорить о стране как о семье, то невозможно не согласиться с тем, что в благополучных семьях к вопросу рождения ребёнка подходят с умом и готовятся к появлению «дитя» задолго до его непосредственного рождения. В случае же с мусорной реформой, прокатившейся по России, страна, видимо, не была готова к столь кардинальным изменениям, что и повлекло за собой ряд проблем организационного характера в регионах, где оператор банально не выполняет свою функцию, но уже требует за неё деньги.

Так и выходит, что хотели «умного и красивого ребёнка», а получили «беспризорника», который портит нервы населению страны.

Министр пошёл дальше и оправдался за высокую стоимость услуг, сравнив коммунальный платёж с покупкой одежды всё тому же горячо любимому «ребёнку», которого теперь россияне, так сказать, всем миром вынуждены поднимать на ноги независимо от того хотят они этого или нет. Но и здесь, можно заметить, что метафора свердловского министра не совсем удачна. По словам Смирнова, мы можем быть недовольны ценой на одежду, но всё равно покупаем её, потому что она необходима. Однако господин Смирнов, видимо, не учёл, что никому не нужна дорогая одежда отвратительного качества. А качество оказания услуг, предусмотренных мусорной реформой, в настоящее время в некоторых регионах никак нельзя сравнить с дорогой одеждой, максимум – с ширпотребом, сшитым где-то в грязном подвале. На то, что качество услуг не просто не соответствует заявленной «цене», а находится в патовом состоянии, указывает настоящий мусорный коллапс в самых разных регионах страны, при котором старая схема вывоза твёрдых отходов прекратила работать, а новая по каким-то причинам ещё не начала.

Вполне может оказаться, что министр говорил именно о той ситуации, что сейчас наблюдается в Свердловской области. Но нельзя не заметить, что, говоря о реформе в масштабах страны министру, стоило бы ознакомиться с общей обстановкой и тогда уже мыслить метафорами, которые отражают реальное положение дел во всей России.