Торговать лицом нужно уметь: журналист поплатился за оскорбления протестующих в Екатеринбурге

Журналист и блогер Максим Румянцев, известный своими вопросами президенту России Владимиру Путину, был избит борцами против храма в Екатеринбурге.

Во время акции в защиту сквера от постройки храма в Екатеринбурге собрались сотни людей, которые выступали против вознесения собора. Граждане ссылались на то, что церквей в городе достаточно, а парковую зону в центре города трогать ненужно, лучше построить что-то действительно необходимое.

У журналиста Максима Румянцева на этот счет было свое мнение, и протестующих он назвал бесноватыми из-за того, что они высказываются против постройки церкви. Граждан оскорбило такое отношение, и один из них начал защищать горожан. На такую реакцию Румянцев начал провоцировать оппонента, называя его «девочкой», после еще нескольких оскорблений, парень не выдержал и ударил обидчика в лицо.

Мужчина потерял равновесие и после того как поднялся, просил снимать того, кто его ударил. Общественность встала на защиту ударившего, говоря, что журналист сам спровоцировал человека и получил по заслугам. Многие решили, что информацию, которую должен доносить журналист, ему проплатили люди заинтересованные в строительстве храма. Как поняли люди, в этой ситуации торговать лицом нужно уметь. Возможно румянцев и получил деньги, но граждане за его слова по головке не погладили.

Сейчас граждане уже добились того, что строительство храма приставлено. Теперь будет проводиться опрос «нужен ли храм горожанам».