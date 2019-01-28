Защитить от мародёров: Старинную мостовую в Казани признают объектом культурного наследия

Обмелевшая Волга обнажила участок дороги XIX века, который заинтересовал кладоискателей и любителей сувениров.

Падение уровня Куйбышевского водохранилище привело к оголению волжских берегов. В результате, жители Казани увидели то, что многие десятилетия скрывалось под толщей воды, а именно – мощённый участок дороги, который вёл к старой пристани, находившейся в прежних границах русла Волги.

Археологи, исследовав находку, определили, что мостовая относится к периоду XIX века. Кроме этого, были обнаружены фрагменты трамвайных путей, некогда проходивших в этих краях. Для исследователей-краеведов исторические артефакты представляют огромный интерес для изучения, но, вместе с тем, они столкнулись с несколькими проблемами.

Согласно планам Минприроды, уровень Куйбышевского водохранилища будет поднят на прежнюю отметку в июне этого года и старинная мостовая может снова уйти под воду. В этой связи, археологи предлагают перенести её на один из исторических объектов, чтобы сохранить реликвию для города.

Кроме того, большое беспокойство вызывают любители сувениров или просто рачительные горожане, которые стремятся поживиться булыжниками для личных хозяйственных нужд. Более того, на обмелевшем берегу Волги объявились охотники за кладами с металлоискателями, рассчитывая обнаружить монеты и украшения, которые, по их мнению, непременно должны скрываться под каменным настилом.

Учёные надеются, что старинную мостовую признают объектом культурного наследия и государство защитит её от мародёров. А пока городские власти установили предупредительные плакаты об уголовной ответственности за разбор исторической дороги.