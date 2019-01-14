Новая вакансия в Букингемском дворце: королева Великобритании ищет smm-специалиста

Сегодня, 07:21 \\ Общество

На сайте Букингемского дворца появилась новая вакансия. Сообщается, что королева Великобритании Елизавета II ищет smm-специалиста. Об этом информирует ABC News.

 Королева Великобритании осознала важность социальных сетей в современной жизни. Поэтому решила найти smm-специалиста, который будет отвечать за присутствие всех членов королевской семьи в интернет-пространстве. Вакансия размещена на официальном сайте королевского департамента – Royal Household.

Отмечается, что smm-специалист королевской семьи должен будет составлять контент-план, освещать все события, а также продвигать аккаунты в соцсетях, чтобы они вызывали интерес у общественности.

Должность королевского smm-специалиста предполагает занятость с понедельника по пятницу. В эти дня сотрудник должен находиться на рабочем месте в Букингемском дворце. Работодатель обещает зарплату не менее38 тыс. долларов.

Помимо этого, в вакансии также уточняется, что вся работа членов королевской семьи сопряжена публичностью, поэтому smm-специалист обязан будет поддерживать репутацию семьи Елизавета II на должном уровне.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

 Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской...

Как закрыть Шиес: Депутат Госдумы нашёл, куда потратить изъятые 12 млрд у полковников ФСБ

Лидер «Партии Перемен» знает, как решить мусорный апокалипсис в России.

Распад псевдо-коалиции в Раде не помешает Зеленскому провести перевыборы

Представители Зеленского уверяют, что существует зацепка, позволяющая действовать вопреки...

Западные СМИ отреагировали на скандал в шоу «Голос. Дети»

 Скандал в российскому шоу талантов «Голос.Дети» приобрел такой масштаб, что на него...

На серпуховском полигоне «Лесная» заработала подозрительная система дегазации

Факелы системы не прошли процедуру одобрения государственными экспертами.

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

«Путинизм как он есть» заблокирован Роскомнадзором

Известный блог, созданный на платформе WordPress, был заблокирован из-за иска Сергея...

Жертвы браконьерства: сотню мертвых акул выбросило к берегам Великобритании

 На теле большинства рыб, выброшенных на берег, не оказалось плавников.

Мэра «на мыло»? Протестующие в Екатеринбурге требуют отставки главы города

Мэр Высокинский, по мнению уральцев, просто «куплен» представителями РМК, вот и...

Hasta la vista, доллар: Фондовый рынок США обвалился из-за торговой войны с КНР

Вашингтон переживает не лучшие времена из-за экономических манипуляций и срыва...

«Кто не скачет, тот за храм!»: митинг в Екатеринбурге приобрёл ироничный характер

Протестующие против строительства храма на месте сквера решили согреться очень...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ