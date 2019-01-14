Новая вакансия в Букингемском дворце: королева Великобритании ищет smm-специалиста

На сайте Букингемского дворца появилась новая вакансия. Сообщается, что королева Великобритании Елизавета II ищет smm-специалиста. Об этом информирует ABC News.

Королева Великобритании осознала важность социальных сетей в современной жизни. Поэтому решила найти smm-специалиста, который будет отвечать за присутствие всех членов королевской семьи в интернет-пространстве. Вакансия размещена на официальном сайте королевского департамента – Royal Household.

Отмечается, что smm-специалист королевской семьи должен будет составлять контент-план, освещать все события, а также продвигать аккаунты в соцсетях, чтобы они вызывали интерес у общественности.

Должность королевского smm-специалиста предполагает занятость с понедельника по пятницу. В эти дня сотрудник должен находиться на рабочем месте в Букингемском дворце. Работодатель обещает зарплату не менее38 тыс. долларов.

Помимо этого, в вакансии также уточняется, что вся работа членов королевской семьи сопряжена публичностью, поэтому smm-специалист обязан будет поддерживать репутацию семьи Елизавета II на должном уровне.