Потоптались на могиле! Дочери Доренко устроили «цирк» на похоронах отца

Сегодня, 07:38 \\ Общество

Дочери покойного журналиста попытались во второй раз сорвать церемонию прощания с отцом.

9 мая умер тележурналист Сергей Доренко от гемотампонады, с которым «дважды» простились на Троекуровском кладбище.

Главный редактор «Говорит Москва» скончался от разорванной анивризмы грудной части аорты во время езды на мотоцикле, по информации РБК. Смерть Доренко принесла его семье гораздо больше бед, чем кажется на первый взгляд.

Дочерей Доренко обвинили в попытке раздела имущества отца, за что они запретили жене покойного журналиста исполнить последнюю волю усопшего — кремацию.

Ксения и Екатерина Доренко обратились к сотрудникам правоохранительных органов для повторной экспертизы. Следствие не выявило никаких следов отравления, намеки на которое делали дочери, однако тело Сергея не выдали жене сотрудники полиции, по информации «Говорит Москва».

Процедура сорвала первую церемонию прощания на Троекуровском кладбище. Однако 17 мая все же состоялась.

По информации ряда СМИ, на прощание с журналистом пришли тысячи человек, что не помешало Ксении и Екатерине продолжить «цирк», вокруг имени своего отца. Будто потоптались на могиле, как выразились очевидцы.

После попытки срыва церемонии, девушки вышли из общего зала. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предположил, что у дочерей стресс, однако СМИ отреагировали иначе, поскольку «убитые горем» умудрились дать интервью по пути всем желающим.

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Автор - Оксана Аганесян
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Потоптались на могиле! Дочери Доренко устроили «цирк» на похоронах отца

Дочери покойного журналиста попытались во второй раз сорвать церемонию прощания с отцом.

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