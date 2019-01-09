Юрист: трудовые книжки являются анахронизмом

Юрист Кирилл Чернявский объяснил, почему трудовые книжки являются анахронизмом. В развитом мире от этого документа уже давно отказались, а Пенсионный фон России только переводит трудовые книжки в электронный формат.

Несмотря на то, что все трудовые книжки россиян уже переводят в цифровой формат, на законодательном уровне официальным документом является бумажный вариант. До конца весенней сессии в парламенте нижняя палата рассмотрит законопроект, согласно которому с 2020 года в России полностью откажутся от трудовых книжек в бумажном варианте.

По мнению авторов инициативы, цифровые трудовые книжки упростят процедуру трудоустройства. К тому же, некоторые недобросовестные граждане, которые увольняются со скандалом, чаще всего якобы «теряют» свои трудовые книжки, чтобы не возникало проблем при трудоустройстве на следующую работу.

Однако юрист Кирилл Чернявский в интервью для «Вечерней Москвы» объяснил, что такое явление как трудовые книжки, в целом, является анахронизмом. Свою точку зрению эксперт объяснил тем, что все современные и развитые страны давно ушли от такого формата документации.

Юрист отметил, что на сегодняшний день трудовые книжки нужны лишь для того, чтобы работодатель ознакомился с информацией о том, где ранее работал соискатель и каков его стаж. Но с этой задачей справляются рекомендательные письма и другие документы, которые подтверждают работу в конкретных организациях.