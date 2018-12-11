Главного мирового бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в изнасиловании

Во время одного из туров 18 лет назад, Тони Роббинс был замечен в компании своих ассистенток в нерабочее время.

Портал BuzzFeed обвинил Тони Роббинса в сексуальных домогательствах. Представители издания изучили массу документов, касающихся его выступлений, опросили некоторых поклонников и приближенных сотрудников Тони.

BuzzFeed утверждает, что у них есть несколько признаний в письменном виде от женщин, которые занимались организацией выступлений известного оратора. Все они подтвердили тот факт, что главный в мире бизнес-тренер интересовался ими и предлагал интимную близость, при этом сами девушки не намерены были вступать с бизнес-тренером в какие-либо отношения.

По словам двух ассистенток, им поступали предложения от Тони уединиться в номере отеля. Одна из них призналась, что после интимной связи с бизнес-тренером она была уволена.

Стоит отметить, что все перечисленные факты происходили в период 2000 годов. Тони Роббинса неоднократно пытались обвинить в сексуальных домогательствах, но доказательств этому никаких нет.

Напомним, что негативные отзывы в отношении коуча были и в России. Одно из выступлений Тони, которое должно было состояться на стадионе «Газпром Арена», было отменено в связи с многочисленными жалобами россиян, посетивших его предыдущее выступление.