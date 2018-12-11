Главного мирового бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в изнасиловании

Сегодня, 04:16 \\ Общество

Во время одного из туров 18 лет назад, Тони Роббинс был замечен в компании своих ассистенток в нерабочее время.

Портал BuzzFeed обвинил Тони Роббинса в сексуальных домогательствах. Представители издания изучили массу документов, касающихся его выступлений, опросили некоторых поклонников и приближенных сотрудников Тони.

BuzzFeed утверждает, что у них есть несколько признаний в письменном виде от женщин, которые занимались организацией выступлений известного оратора. Все они подтвердили тот факт, что главный в мире бизнес-тренер интересовался ими и предлагал интимную близость, при этом сами девушки не намерены были вступать с бизнес-тренером в какие-либо отношения.

По словам двух ассистенток, им поступали предложения от Тони уединиться в номере отеля. Одна из них призналась, что после интимной связи с бизнес-тренером она была уволена.

Стоит отметить, что все перечисленные факты происходили в период 2000 годов. Тони Роббинса неоднократно пытались обвинить в сексуальных домогательствах, но доказательств этому никаких нет.

Напомним, что негативные отзывы в отношении коуча были и в России. Одно из выступлений Тони, которое должно было состояться на стадионе «Газпром Арена», было отменено в связи с многочисленными жалобами россиян, посетивших его предыдущее выступление.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Никуленко
Главное за неделю

«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

 Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской...

Как закрыть Шиес: Депутат Госдумы нашёл, куда потратить изъятые 12 млрд у полковников ФСБ

Лидер «Партии Перемен» знает, как решить мусорный апокалипсис в России.

Распад псевдо-коалиции в Раде не помешает Зеленскому провести перевыборы

Представители Зеленского уверяют, что существует зацепка, позволяющая действовать вопреки...

Западные СМИ отреагировали на скандал в шоу «Голос. Дети»

 Скандал в российскому шоу талантов «Голос.Дети» приобрел такой масштаб, что на него...

На серпуховском полигоне «Лесная» заработала подозрительная система дегазации

Факелы системы не прошли процедуру одобрения государственными экспертами.

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

«Путинизм как он есть» заблокирован Роскомнадзором

Известный блог, созданный на платформе WordPress, был заблокирован из-за иска Сергея...

Жертвы браконьерства: сотню мертвых акул выбросило к берегам Великобритании

 На теле большинства рыб, выброшенных на берег, не оказалось плавников.

Мэра «на мыло»? Протестующие в Екатеринбурге требуют отставки главы города

Мэр Высокинский, по мнению уральцев, просто «куплен» представителями РМК, вот и...

Hasta la vista, доллар: Фондовый рынок США обвалился из-за торговой войны с КНР

Вашингтон переживает не лучшие времена из-за экономических манипуляций и срыва...

«Кто не скачет, тот за храм!»: митинг в Екатеринбурге приобрёл ироничный характер

Протестующие против строительства храма на месте сквера решили согреться очень...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ