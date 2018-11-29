Нашли замену: Транспортные карты «Простор» в Батайске больше не принимаются к оплате

Сегодня, 17:15 \\ Общество

Обладатели карты остались внезапно у «разбитого корыта», ведь теперь «Простор» можно просто выбросить.

Ранее было подписано соглашение между ООО «Батайское АТП №1» и «Агентство развития платежных систем» согласно которому маршруты должны были подключиться к единой системе безналичной оплаты. 

Но руководство Батайского АТП №1 поставило под сомнение всю систему безналичной оплаты транспортной картой «Простор», и теперь по маршруту №214 Ростов-Батайск было установлено новое оборудование, на котором транспортные карты «Простор» больше не действуют. Для карты «Простор» нашли замену, и на данный момент можно расплатиться наличными или воспользоваться онлайн-кассой, которая установлена в транспорте и принимает любые виды банковских карт.

Отходя от классической городской системы оплаты Батайское АТП не только усложняет способ оплаты пассажирам, но и задерживает развитие безналичной оплаты.

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Автор - Дмитрий Романов
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