Парк Горького следующий? Олигархи могут повторить «восстание» Екатеринбурга в Москве

Потерпев неудачу, Алтушкин и Козицын могут пролоббировать постройку храма в столице, зацепив землю парка культуры и отдыха.

Постройка храма на месте уральского сквера вызвала масштабный протест в Екатеринбурге. Фонд олигархов Алтушкина и Козицына, на деньги которого решили строить храм, приостановил строительство по просьбе региональных властей и местных жителей, частично угрожавших сжечь церковь, если она будет достроена.

Все дело в том, что храм решили построить на месте сквера, выкорчевав всю растительность и уничтожив место отдыха. Рядом с храмом вероятно должен был располагаться новый жилищный комплекс, который и был основной целью олигархов.

Недовольство дошло до того, что полицейских пришлось призывать из соседних регионов, по информации СМИ.

Никто не шел на уступки, однако слова президента России Владимира Путина, о том, что нужно создать демократическое голосование «за» и «против», заставили региональные власти пойти на уступки, а Кремль в каком-то роде умыть руки – Дмитрий Песков заявил, что это дело касается только местных властей, а не президента.

Получив по сути поражение и «плевок в лицо», олигархи, имеющие место жительства в Москве, по информации ряда СМИ, могут пролоббировать свой фонд гораздо иначе.

По мнению аналитиков, следующим может оказаться московский парк Горького, на территории которого могут построить храм от фонда уральских олигархов. Сквер, площадью в 120 гектар может быть потеснен, как и все любители спокойного культурного отдыха. Причиной этому может послужить более «дружеское» отношение региональных властей к предпринемателям, как выражались сторонники Алексея Навального.

Однако то, чего добились граждане Екатеринбурга, может оказаться лишь началом. Москва вряд ли даст в обиду свой парк культуры и сможет дать отпор «захватчику» за обиду и несправедливость. Тем более, что россияне увидели, как это правильно делать.