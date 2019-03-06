100000 человек уже побывали в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ

Сегодня, 02:29 \\ Общество

В сентябре прошлого года на ВДНХ был открыт образовательный кластер «Техноград». По словам заммэра города Натальи Сергуниной, за неполные восемь месяцев в павильонах комплекса побывали уже 100 тысяч человек. Он стал одним из самых притягательных мест с точки зрения досуга для жителей столицы и гостей мегаполиса. Такую информацию передает портал префектуры САО г. Москвы.

«Техноград» является образовательным пространством нового типа, где можно оперативно пройти все этапы подготовки и повышения квалификации. В кластере представлено профессиональное оборудование. Менторами на практических занятиях выступают представители лучших компаний из разных сфер экономики. Взрослые и дети принимают участие в профнавигационных экскурсиях и квестах, мастер-классах и фестивалях профессионального мастерства. Для посетителей было разработано несколько сотен образовательных программ.

По словам Натальи Сергуниной, в «Технограде» интересно людям разных возрастов. К примеру, начинающим специалистам здесь предлагают помощь с поиском работы и развитием навыков. Школьники могут узнать здесь о разных профессиях, студенты — проверить навыки и знания на практике, взрослые — усовершенствовать профессиональные компетенции.



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