Россия не попала в список самых пьющих стран мира

Сегодня, 10:04 \\ Общество

Жители Великобритании напиваются чаще, чем жители других стран, показал опрос Global Drug Survey.

 

По данным опроса, граждане Великобритании, употребляющие спиртные напитки 51 раз за 12 месяцев, стали самой пьющей нацией.

Чуть реже выпивают в Соединенных Штатов Америки, Канаде, Австралии, Индии и Дании – в этих странах алкогольные напитки употребляют 40 – 50 раз в год.

Совсем нечасто, от 20 до 25 раз за двенадцать месяцев, пьют граждане Португалии, Германии, Аргентины, Колумбии и Венгрии.

По началу, кажется удивительным тот факт, что Российская Федирация не оказалась в пятерке самых пьющих стран. А ведь она действительно не попала в список, но только по тому, что территория России и стран СНГ не подвергались проводимому опросу. То есть картина потребления алкоголя в странах мира не является абсолютно законченной.

Лидером по самому маленькому количеству выпитого за год спиртного стало Чили, жители которого подвергаются влиянию алкогольных напитков в среднем 16,5 раз за 12 месяцев.

Если продолжать анализировать и усреднить результат, то будет установлено, что в среднем люди в мире употребляют алкоголь 33 раза в год. Отмечается, что среди тысяч граждан, прошедших опрос, всего 2% людей совсем не употребляют спиртные напитки.

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