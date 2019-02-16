Малышева измерила счастье российских женщин в маткапиталах

Дают — бери, бьют — беги. Малышева призвала «мамочек» быть благодарными за материнский капитал и «бесплатное» образование.

Зрители прямого эфира Общероссийского народного фронта (ОНФ) осудили Елену Малышеву, которая заявила, что детские сады в РФ бесплатные, в отличии от Америки или Израиля, а также есть материнские пособия, способные перекрыть, видимо, все невзгоды.

«...если бы в Америке женщинам за второго ребёнка женщинам дали по $7,5 тыс, они бы землю до Белого дома целовали. А мы считаем, что это норма. Но это большие завоевания», - заявляет Елена.

А россиянам даже не приходится целовать землю до Кремля за материнский капитал, что обязательно бы сделали западные соседи, уверяет телеведущая, за что они уже должны быть благодарны, по мнению Малышевой.

Многие пользователи сети тут же попытались объяснить «доктору», что ничего бесплатного в России нет! Детские сады финансируются из бюджета, который складывает из налогов граждан. Более того, эти деньги платят не только те, чьи дети посещают детский сад, но и те, кто уже или еще не посещает учреждение.

Малышева попыталась объяснить всем неравнодушным, в том числе и мамам с детьми, что они ведут себя неблагодарно, что условия дошкольного образования намного выше в России, чем в Америке.

Сады на самом деле не бесплатные. Они оплачиваются из бюджета, в который мы ВСЕ платим налоги. В том числе и те, кому детский сад не нужен (еще или уже). В чем завоевание? В тех странах за сад платят те, кому он действительно нужен, и там есть дотации семьям с низким доходом. — Ваше Светлейшее Искричество (@RomanPotapkin) May 16, 2019

Однако ситуация, описываемая доктором, «не верна от слова совсем». По информации газеты «Московский комсомолец», количество, как и качество детских садов в России стремительно ухудшается. К 2017 году из 43 тысяч дошкольных учреждений, 10% получили оценку «неудовлетворительно», и не одной оценки «хорошо» или «отлично», по данным «Института изучения детства, семьи и воспитания РАО». Такая тенденция сохраняется. Даже несмторя на, казалось бы, высокие пособия, мамы маленьких детей все равно финансого не справляются - бесплатный сыр только в мышеловке.

Более того, неофициальные и большие «поборы» в садах стали чем-то обыденным. На Западе ситуация решается несколько иначе — бесплатных учреждений там тоже нет, однако стоимость много ниже и платят их те, кому это необходимо.