Причину развода Меган Маркл с первым мужем назвали в документальном фильме

Вышел документальный фильм, который рассказывает о жизни Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри. Работа называется «Меган Маркл: фильмы, замужество и материнство». В ней авторы назвали причину развода актрисы со своим первым мужем.

Как известно, официальный союз с внуком королевы Великобритании для Меган Маркл стал вторым браком. С первым мужем, режиссером Тревором Энгельсоном, герцогиня Сассекская оформила развод в 2013 году. В качестве супругов пара просуществовала два года.

Новый документальный фильм, посвященный Меган Маркл, рассказал о том, почему жена внука Елизаветы II развелась со своим первым мужем. Информацию об этом предоставила Эшли Пирсон. Она является корреспондентом и занимается жизнью членов королевской семьи. По ее информации, первый развод Меган Маркл состоялся по причине того, что супругам приходилось большое количество времени проводить в разлуке.

Как пара Маркл и Энгельсон пробыли вместе семь лет. Из них два года партнеры состояли в браке. Однако в 2013 году они развелись. Дело в том, что сразу же после свадьбы Маркл предложили роль в «Форс-мажорах». Поэтому ей пришлось переехать в Торонто для участия в съемках. Ее муж-продюсер остался в Лос-Анджелесе. Постоянные разлуки разрушили первый брак герцогини Сассекской.

В мае 2018 года Меган Маркл вышла замуж во второй раз за члена королевской семьи Великобритании – принца Гарри. Спустя год у пары появился сын Арчи.

Бывший супруг актрисы тоже повторно женился. Мужчина связал себя узами брака с Трейси Курланд в мае 2019 года спустя несколько дней после того, как Маркл объявила о рождении первенца.