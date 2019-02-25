В Китае мужчину арестовали из-за кличек собак

Сегодня, 05:17 \\ Общество

В Китае жителя провинции Аньхой арестовали из-за кличек собак. Бань назвал двух питомцев породы кане-корсо названиями народных дружин. Власти посчитали это публичным оскорблением и задержали мужчину на 10 суток. Информацию об этом передает BBC.

 Бань занимается тем, что разводит собак и осуществляет их продажу. Двум свои питомцам он дал клички Ченгуань и Сягуань. Жизнь четвероногих мужчина освещал в Сети при помощи популярного в Китае мессенджера WeChat. Там он публиковал фотографии и делал подписи, где рассказывал о том, что делают собаки.

«Ченгуань пытался украсть ботинки», - рассказал в одном из сообщений китаец. В другом – он поведал пользователям Сети о драке между Сягуанем и Ченгуанем.

Однако из-за кличек животных мужчину арестовали. Дело в том, что на китайском языке словами Ченгуань и Сягуань обозначают подразделения добровольных народных дружин, то есть это неформальные сотрудники полиции, которые помогают регулировать нормы правопорядка.

К слову, Ченгуань и Сягуань имеют не самую лучшую репутацию. В Китае распространено мнение, что сотрудники этих подразделений излишне агрессивно себя ведут, зачастую применяют силу там, где она не требуется.

Власти Китая сочли клички собак Баня оскорбительными. В этой связи мужчина был арестован на 10 суток за то, что распространял информацию, которая порочит честь сотрудников правопорядка.

Сам Бань в интервью для одной из местных газет рассказал, что не знал о противозаконности свои действий, а клички собакам дал в шутку.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость,...

«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

 Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя...

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

Эффектно и по-хозяйски. Новейшие истребители Су-57 сопроводили Путина в Ахтубинск

Красиво очень сопровождали, довольно прокомментировал Владимир Путин своё эффектное...

Во благо демографии. В России изменились правила получения детских пособий

Оформить пособия на первого и второго ребёнка отныне россияне могут в любом городе,...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской...

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в акции «Бессмертный полк» - «Это не путаница»

По словам участников акции, им разрешил нести фото своего дела начальник, генерал-майор...

Велика ли потеря? Доренко — жёсткий правдоруб или продажный писака?

Смерть журналиста Сергея Доренко вызвала множество эпитафий коллег по цеху, вроде...

«Путинизм как он есть» заблокирован Роскомнадзором

Известный блог, созданный на платформе WordPress, был заблокирован из-за иска Сергея...

Мужиковатая Савченко была продвинута Тимошенко - что изменилось в их отношениях?

Предполагаемые более близкие, чем дружеские отношения Юлии Тимошенко и Надежды Савченко...

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

Пенсионеры станцевали вальс в парке Воронежа

Вальс, танго, рио-рита, шутливый танец «Кумушки», хороводы – все это умеет ансамбль...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ