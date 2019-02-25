В Китае мужчину арестовали из-за кличек собак

В Китае жителя провинции Аньхой арестовали из-за кличек собак. Бань назвал двух питомцев породы кане-корсо названиями народных дружин. Власти посчитали это публичным оскорблением и задержали мужчину на 10 суток. Информацию об этом передает BBC.

Бань занимается тем, что разводит собак и осуществляет их продажу. Двум свои питомцам он дал клички Ченгуань и Сягуань. Жизнь четвероногих мужчина освещал в Сети при помощи популярного в Китае мессенджера WeChat. Там он публиковал фотографии и делал подписи, где рассказывал о том, что делают собаки.

«Ченгуань пытался украсть ботинки», - рассказал в одном из сообщений китаец. В другом – он поведал пользователям Сети о драке между Сягуанем и Ченгуанем.

Однако из-за кличек животных мужчину арестовали. Дело в том, что на китайском языке словами Ченгуань и Сягуань обозначают подразделения добровольных народных дружин, то есть это неформальные сотрудники полиции, которые помогают регулировать нормы правопорядка.

К слову, Ченгуань и Сягуань имеют не самую лучшую репутацию. В Китае распространено мнение, что сотрудники этих подразделений излишне агрессивно себя ведут, зачастую применяют силу там, где она не требуется.

Власти Китая сочли клички собак Баня оскорбительными. В этой связи мужчина был арестован на 10 суток за то, что распространял информацию, которая порочит честь сотрудников правопорядка.

Сам Бань в интервью для одной из местных газет рассказал, что не знал о противозаконности свои действий, а клички собакам дал в шутку.