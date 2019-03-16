Мэра «на мыло»? Протестующие в Екатеринбурге требуют отставки главы города

Сегодня, 20:54 \\ Общество

Мэр Высокинский, по мнению уральцев, просто «куплен» представителями РМК, вот и «проталкивает» строительство храма.

Вокруг еще не начавшего строиться храма в Екатеринбурге продолжают кипеть страсти. Весь город разделился на два противоборствующих лагеря – «за» и «против» храма. И наибольшую антипатию противников вызывает то, что строительство храма финансируют два миллиардера: владелец «Русской медной кампании», более известной как РМК, и собственник «Уральской горно-добывающей компании» - «УГМК» - Андрей Козицын.

По мнению протестующих и пользователей Сети, строительством храма бизнесмены просто отмывают деньги, да еще и при попустительстве властей. Как отмечают местные жители, в районе предполагаемой застройки уже есть около двух десятков храмов, но застроить именно полюбившийся горожанам сквер стало идея-фикс для местных олигархов. При этом, как пишут комментаторы в интернете, в городе есть масса старинных храмов ХVII – XVIII веков, которые нужно восстанавливать. И вместо этого затевается спорное строительство. Для Алтушкина и Козицына строительства Храма Святой Екатерины, как утверждают сетевые эксперты, это имиджевые проекты, поэтому если протестующие добьются своего и стройку отменят, то удар по репутации олигархов будет серьезным. В Сети даже появились слухи о том, что на месте протестов устраиваются провокации, и в дело уже вмешался ОМОН и задержал около 60 нарушителей порядка.

«Пока вы будете проходить опрос по храму в сквере, стройка будет продолжаться», - так заявили в администрации города Екатеринбурга, чем окончательно вывели из себя протестующих.

Неудивительно, что вышедшего к митингующим главу города екатеринбуржцы встретили криками «Долой!», «В отставку!». Некоторые уральцы, активно следящие за ходом истории в соцсетях даже выразили мнение, что мэр города «куплен» владельцами упомянутых выше компаний. Поэтому есть основания подозревать, что мэра «на мыло» захотят пустить многие горячие головы, хотя пока требуют лишь его отставки.

Словно понимая, что ситуация выходит из-под контроля Александр Высокинский объявил, что стройка остановлена. Не исключено, что на мнение главы города повлияли слова президента Путина о том, что ситуацию с протестами нельзя игнорировать. Теперь в Екатеринбурге проведут опрос, в ходе которого выяснят, нужен ли горожанам еще один храм. Единственное, что смущает в этой истории – крики «кто не скачет, тот за храм». Кого-то протестующие напоминают: тех, кто уже доскакался до президента-комика и экономической ямы.

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Автор - Ева Луганская
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