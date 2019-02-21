Лайфхак для экономии: В Башкирии женщина подмылась в фонтане на глазах у отдыхающих

Дама вела себя, как в душевой кабине дома.

Интересное зрелище удалось запечатлеть отдыхающим одного из парков Стерлитамака. В жаркий день, под палящим солнцем каждый хотя бы раз задумывался над тем, какое облегчение он получит, окунувшись в прохладный фонтан, хотя это и запрещено. Проще бывает жителям, в чьих городах уже функционируют сухие фонтаны, освежиться под брызгами которого можно без административного наказания.

Превратно поняла суть этой «вседозволенности» неизвестная женщина преклонных лет в Башкирии. Благо, не снимая платье, она заняла место у сухого фонтана. Каждую струю она использовала, чтобы подмыться на глазах у изумлённых прохожих. О том, что женщина не освежается, а именно проводит процедуру по гигиеническому уходу, можно, посмотрев видео сего бесстыдного действа.

Объяснение дерзости пожилой дамы найти не взялись ни отдыхающие парка, ни комментаторы. Однако в условиях дорожающих услуг ЖКХ и стабильно низких пенсий можно предположить, что так незатейливо женщина поделилась с молодёжью лайфхаком для экономии – использовать бесплатные и публичные «удобства» при любой, даже кажущейся безумной, возможности.