Путин за народ: Президент поддержал протестующих Шиеса и призвал не вредить людям

Сегодня, 19:06 \\ Общество

Недовольные ситуацией с мусорным полигоном, вероятно, почувствуют себя увереннее, зная, что национальный президент на их стороне.

Прошедший накануне медиафорум Общероссийского народного фронта показал, что президент во многих спорных ситуациях в современном обществе находится на стороне народа. Одним из заключительных вопросов, обсуждаемых Путиным с собравшейся публикой, стала проблема мусорного полигона Шиес, в Архангельской области, куда планируют вывозить мусор из Москвы.

Позиция национального лидера, вероятно, удивила некоторых журналистов, потому как он, по сути, поддержал протестующих, но при этом призвал не вредить действиями обоих сторон другим людям. Ситуацию следует разрешать, уверен он, таким образом, чтобы не создавать новых проблем. Естественно, «10-миллионная Москва» не может зарастать мусором, но и другие регионы не должны создавать при этом проблем для правительственного аппарата. В любом случае следует находиться в постоянном диалоге с людьми, которые там живут и учитывать то, что говорит народ.

«Я обязательно поговорю и с руководителем области, и с Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», - решительно заявил президент, добавив, что ему непонятная инициатива создания очередного полигона вблизи от населенного пункта.
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Автор - Виталий Малина
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