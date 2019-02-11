РоссияНЕвидение: Пользователи уличили федеральные каналы в «замыливании» протестов в Екатеринбурге

Сегодня, 19:22 \\ Общество

Массмедиа упорно игнорируют ситуацию в городе, отвлекая внимание россиян проблемами Украины и «Евровидением».

Пользователи сети оставляют гневные комментарии под новостными выпусками главных каналов страны. Содержание постов практически везде одинаково:

Где про Екатеринбург? - спрашивают юзеры с недоумением.

Просматривая новостной дайджест главных медийных каналов страны, невольно возникает вопрос, неужели новости Украины, по мнению массмедиа, должны волновать россиян больше, чем безрезультатные акции протеста в Екатеринбурге? Неужели раскол украинской православной церкви важнее, чем раскол общества в городе на территории России? Похоже, что новостные издания нарочно стараются прикрыть нелицеприятные подробности митинга против строительства храма Святой Екатерины, ковыряясь «в грязном белье» соседнего государства. «РоссияНЕвидение» - так в сети шутят о многих выпусках новостей РФ.

Остается надеяться, что федеральные каналы понимают, подобное «замыливание» протестов безрезультатно, ведь интернет, пока, никто не отменял. Российские граждане в состоянии открыть браузер, и в графе поиска ввести два слова: «Екатеринбург сегодня». И уличить вещателей в неискренности не составит никакого труда.

По последним данным, митинги в городе продолжаются, перетекая из мирных в протестные. В отношении протестующих стали применять физическую силу, некоторые активисты были задержаны.

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Автор - Екатерина Золотова
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