Послушали Медведева? Школьников Леонбласти научат бизнесу

Сегодня, 17:53 \\ Общество

Очевидно, молодое поколение теперь не повторит ошибок педагогов и не пойдет в соцсферу на «мизерную зарплату».

Несколько лет назад премьер-министр России Дмитрий Медведев осадил недовольных зарплатой учителей. Он еще до сакраментального заявления Голиковой посоветовал тем педагогам, которых не устраивает заработная плата, идти… например, в бизнес. К сожалению, не все сеятели разумного доброго и вечного сумели оперативно переквалифицироваться в успешных бизнесменов, но совет Медведева на повестку дня всплыл в Ленобласти. Местные учителя послушали премьер-министра и теперь научат бизнесу школьников. Планируется внедрять азы предпринимательства уже в старших классах.

Глава комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов отметил, что слишком мало школьников идут в бизнес после школы. И дело даже не в отсутствии идей – их у молодежи предостаточно – а в недостаточном владении «матчастью». И если еще в школе ученики овладеют азами предпринимательства, это поможет им стать успешнее.

С этим согласилась и руководитель комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. Она добавила, что развитие малого и среднего бизнеса отображено и в Майских указах президента.

Однако нельзя не учитывать неприятие этого родителей потенциальных бизнесменов. Папы и мамы не склонны поддерживать идеи детей, которые им кажутся авантюрными или обреченными на провал. Винить их в этом тяжело – большинство из них жили в 90-е, когда прогорал каждый второй лавочник, да и крепкое советское воспитание бабушек и дедушек дает о себе знать. Бизнесмен – вероятно, значит спекулянт, а посему нехороший человек.

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Автор - Ева Луганская
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