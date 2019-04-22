На серпуховском полигоне «Лесная» заработала подозрительная система дегазации

Сегодня, 16:16 \\ Общество

Факелы системы не прошли процедуру одобрения государственными экспертами.

Эколог полигона ТБО «Лесная» в Серпухове сообщил, что наконец-то на территории заработала система дегазации. Она якобы является мощной и эффективной. Заметим, что дегазация полигона ТБО производится путём организации системы труб, которые ведут к горелкам, сжигающим газ из отходов. Он в виде паров уходит в атмосферу. Ожидаемо, эколог должен был рассказать о фильтрах, которые очищают сожжённое вещество, но таких в трубах не оказалось. Более того, серпуховские чиновники считают, что фильтры там и не нужны.

При этом стало известно, что система довольно подозрительна, и не только отсутствием фильтров. Предположительно, она работает не на полную мощность, как было заявлено на сайте администрации муниципалитета, а в тестовом режиме. Результаты такой работы для экологии непредсказуемы.

Беду ожидают жители домов, расположенных в районе «поражения» полигона «Лесная», которые массово распродают квартиры за гроши. Вероятно, отвратительный запах гниющих твёрдых отходов – не единственное, что из беспокоит. Хотя депутат Пушкин, пришедший инспектировать работу системы дегазации, никаких нарушений не заметил и со спокойной душой «благословил» её на работу без сбоев.

Напомним, что полигон «Лесная» требуют закрыть с 2013 года. Тогда президент Владимир Путин подписал поручения, призванные поспособствовать ликвидации и рекультивации смрадной территории. «Завтраками» население кормили депутаты до 2018 года. На данный момент процесс закрытия планируют довести до ума уже в 2019 году.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

Неслучайные случайности: Кому могла быть выгодна гибель Сергея Доренко?

 Этой ночью в автокатастрофе погиб известный российский журналист Сергей Доренко,...

Заметает следы? Супругу Сергея Доренко обвиняют в умышленном убийстве

Юлия Доренко была заинтересована в смерти супруга, а теперь пытается замести следы с...

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

Эффектно и по-хозяйски. Новейшие истребители Су-57 сопроводили Путина в Ахтубинск

Красиво очень сопровождали, довольно прокомментировал Владимир Путин своё эффектное...

«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость,...

Дети Доренко попытались подставить его вторую жену из-за наследства «Суперджета» - мнение

Дети журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая, ложно обвинили его жену в отравлении....

«Настолько толстая, что заткнёт собой любую дыру на фронте»: украинцы комментируют слухи о назначении Савченко министром обороны

 Набравшая в российской и украинской тюрьмах лишний вес Надежда Савченко решилась...

«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

 Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя...

Во благо демографии. В России изменились правила получения детских пособий

Оформить пособия на первого и второго ребёнка отныне россияне могут в любом городе,...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской...

Самый эмоциональный кот стал звездой Сети

 В Китае живет самый эмоциональный кот в мире. Его спектр выражения эмоций покорил...

США проморгали: Массовая закупка золота поможет России избавиться от господства доллара – ЮАР

Увеличение золотого запаса поможет РФ диктовать свои правила мировой экономике,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ