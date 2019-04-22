На серпуховском полигоне «Лесная» заработала подозрительная система дегазации

Факелы системы не прошли процедуру одобрения государственными экспертами.

Эколог полигона ТБО «Лесная» в Серпухове сообщил, что наконец-то на территории заработала система дегазации. Она якобы является мощной и эффективной. Заметим, что дегазация полигона ТБО производится путём организации системы труб, которые ведут к горелкам, сжигающим газ из отходов. Он в виде паров уходит в атмосферу. Ожидаемо, эколог должен был рассказать о фильтрах, которые очищают сожжённое вещество, но таких в трубах не оказалось. Более того, серпуховские чиновники считают, что фильтры там и не нужны.

При этом стало известно, что система довольно подозрительна, и не только отсутствием фильтров. Предположительно, она работает не на полную мощность, как было заявлено на сайте администрации муниципалитета, а в тестовом режиме. Результаты такой работы для экологии непредсказуемы.

Беду ожидают жители домов, расположенных в районе «поражения» полигона «Лесная», которые массово распродают квартиры за гроши. Вероятно, отвратительный запах гниющих твёрдых отходов – не единственное, что из беспокоит. Хотя депутат Пушкин, пришедший инспектировать работу системы дегазации, никаких нарушений не заметил и со спокойной душой «благословил» её на работу без сбоев.

Напомним, что полигон «Лесная» требуют закрыть с 2013 года. Тогда президент Владимир Путин подписал поручения, призванные поспособствовать ликвидации и рекультивации смрадной территории. «Завтраками» население кормили депутаты до 2018 года. На данный момент процесс закрытия планируют довести до ума уже в 2019 году.