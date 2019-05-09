Крепостным жилось проще: Большинство россиян лишены возможности откладывать деньги - опрос

Вовсе не из-за транжирства 65 процентов россиян не могут позволить себе сбережения.

Как показало исследование Левада-центра, россияне не могут позволить себе откладывать деньги, а таких оказалось 2/3. Всё не так прозаично, но в то же время очень просто. Просто большей половине взрослого населения страны не хватает денег на жизнь, в том числе на сбережения. Ранее пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, очень удивился показаниям Росстата, которые отражали, как ему казалось, совсем не те цифры.

Однако сейчас - новый исследовательский центр, новое исследование и новые респонденты. Тогда Росстат попытался объяснить, откуда такие данные взялись. Однако сейчас можно предположить, что вопрос этот не исследовательскому центру нужно задавать. Как оказалось, что причиной стала банальная нехватка денег у россиян. Именно по этой причине они не откладывают сбережения.

Такая ситуация была только хуже в 1998 году. Тогда лишь 2,5% доходов уходило на сбережения. А остальное - на обязательные платежи и текущее потребление, сейчас эта цифра составляет 3,7%. Такие показатели потребления и обязательных платежей оказались историческим максимумом в России. Даже крепостным в какой-то степени жилось лучше, поскольку они не были обременены обязательным платежами, кредитами и взносами, а только выполняли свою работу. Сегодня же большинству россиян приходится «работать ради работы», не имея возможности отдохнуть в отпуске или накопить на любые другие блага.