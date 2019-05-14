Путин не спас бесплатную медицину? Россияне стали чаще обращаться в частные поликлиники

Сегодня, 13:45 \\ Общество

Между лечением за огромные деньги и надеждой на чудо, народ выбирает первое.

Россияне стали чаще обращаться в частные поликлиники. Это выяснили специалисты ВЦИОМа. Согласно их опросу, 15% граждан РФ на сегодняшний день сознательно отдают средства за качественное обслуживание, которого не всегда можно добиться в государственных больницах. Еще в 2006 году этот показатель был всего лишь 6%. В государственные медучреждения обращается 46% россиян (вместо 52% в 2006 году).

Похоже, что чиновники довели ситуацию с медициной до того, что теперь среди населения растет востребованность платными медуслугами. Неоднократно депутаты Госдумы обещали россиянам неприкосновенность бесплатной медицины. Позже Владимир Путин впервые заговорил о софинансировании медицинских услуг. Президент высказался о том, что граждане должны нести ответственность за свое здоровье, поэтому для лучшего сохранения бесплатной медицины государству нужно помочь. Тем не менее, разделение обязанностей между Минздравом и россиянами тоже не помогло. Лечение становится все дороже и дороже. Результаты опроса ВЦИОМ показывают, что люди просто махнули рукой на ожидание улучшений в сфере здравоохранения. К тому же, на фоне частных поликлиник государственные начинают выглядеть устрашающе.

Ранее путь России к платному медобслуживанию предрекал омский депутат Юрий Шаповалов. Он сообщил, что государство не справляется с финансированием самостоятельно, а запросы у россиян к качеству медуслуг только растут. Опрос ВЦИОМа показывает, что Шаповалов почти предсказал будущее.

Получается, что Путин не спас бесплатную медицину? Невыполнение чиновниками обещаний довело до того, что частные поликлиники заманивают в свои руки все больше отчаявшихся россиян. Кто-то в Минздраве может и порадоваться засилью частных поликлиник, например, Айрат Гарипов, замглавы министерства в Татарстане. Он видит в отказе от бесплатной медицины здоровую конкуренцию среди частников, а значит – постоянное улучшение условий для пациентов. Но какой в этом толк людям с низким уровнем дохода, если они все равно не смогут посетить эти частные поликлиники? В сложившейся ситуации чиновникам необходимо либо выполнить свои обещания и спасти бесплатную медицину, либо вовсе таких обещаний не давать.

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Автор - София Волкова
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