Песчаная буря из Китая накрыла Благовещенск

Сегодня, 07:26 \\ Общество

Жители Благовещенска могли наблюдать в первой половине дня 16 мая желтое небо, которое скрыло за собой солнце. Метеорологи объяснили, что это результаты циклона, который принес песчаную бурю на территорию Приамурья из Китая. Об этом информирует «Амурская правда».

 16 мая небо над Благовещенском стало желтым, на улице резко потемнело, усилился ветер. Жители города стали делиться фотографиями воцарившегося природного явления в соцсетях.

Одни предположили, что это смог от лесных пожаров, другие – что, это песчаная буря. Наиболее пессимистичные прогнозы предвещали начало апокалипсиса.

Метеорологи поспешили успокоить благовещенцев и подтвердили информацию о песчаной буре. В данное время она бушует на территории северного Китая и Монголии. Циклон перенес часть природной стихии в Приамурье. Тонны песка, которые подняла стихия в пустыне Гоби, частично достигли Благовещенска и накрыли город.

Помимо желтого неба и сильных порывав ветра, в столице Приамурья прошел незначительный дождь. Он, по мнению местных жителей, больше напоминал грязную жидкость, которая окрасила машины в желто-коричневые цвета, оставив разводы грязи.

Синоптики уверяют, что явление не несет опасности. Гидрометцентр области отслеживает ситуацию и следит за уровнем загрязняющих веществ, которые могут содержаться в воздухе.

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Автор - Мария Титова
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