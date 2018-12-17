Переход России на юлианский календарь – идею прокомментировали эксперты

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР еще в 2017 году предложили переход России с григорианского календаря на юлианский. 16 мая 2019 года законопроект будет рассмотрен на заседании в Госдуме. Идею со сменой календарей прокомментировали эксперты. Об этом информирует издание «Известия».

Авторы законопроекта о переходе с григорианского на юлианский календарь в России считают меру важной и необходимой. Э то связано с тем, что часто с датировками происходят путаницы. Все события до 1918 года (тогда произошла смена на григорианский календарь) приходится описывать, указывая двойную дату.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что именно юлианский календарь подчеркивает самобытность России и является нашим культурным наследием, которое подчеркивает духовные традиции. А григорианский календарь, по которому мы сейчас живем, - пережитки революционной деятельности большевиков. Поэтому от него стоит отказаться в пользу юлианского.

Однако эксперты не поддерживают порыв депутатов партии ЛДПР. Евгений Пчелов, как заведующий кафедрой Историко-архивного института при РГГУ, объяснил, что возврат к юлианскому календарю является анахронизмом. К тому же, эта затея не выглядит современной.

Переход на юлианский календарь, считает Пчелов, наоборот усложнит ситуацию, так как подавляющее большинство стран мира живут по григорианскому календарю. Более того, эксперт опроверг призыв авторов законопроекта таким образом вернуться к духовному и культурному наследию страны. Дело в том, что русских корней в создании системы юлианского календаря нет. В России лишь долгое время им пользовались. Но когда это стало нецелесообразно из-за несовершенств календаря, то от него отказались.

Что касается аспекта двойной датировки, до перехода на григорианский календарь, в документах часто также указывались две даты.

Николай Герасименко, как член думского комитета по охране здоровья, также не видит смысла в реформе. Он объяснил, что это нецелесообразные растраты больших финансовых средств, так как предстоит переработать всю календарную систему.

Эксперты считают, что законопроект о переходе России на юлианский календарь не найдет поддержки в Госдуме.