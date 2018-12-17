Переход России на юлианский календарь – идею прокомментировали эксперты

Сегодня, 05:32 \\ Общество

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР еще в 2017 году предложили переход России с григорианского календаря на юлианский. 16 мая 2019 года законопроект будет рассмотрен на заседании в Госдуме. Идею со сменой календарей прокомментировали эксперты. Об этом информирует издание «Известия».

 Авторы законопроекта о переходе с григорианского на юлианский календарь в России считают меру важной и необходимой. Э то связано с тем, что часто с датировками происходят путаницы. Все события до 1918 года (тогда произошла смена на григорианский календарь) приходится описывать, указывая двойную дату.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что именно юлианский календарь подчеркивает самобытность России и является нашим культурным наследием, которое подчеркивает духовные традиции. А григорианский календарь, по которому мы сейчас живем, - пережитки революционной деятельности большевиков. Поэтому от него стоит отказаться в пользу юлианского.

Однако эксперты не поддерживают порыв депутатов партии ЛДПР. Евгений Пчелов, как заведующий кафедрой Историко-архивного института при РГГУ, объяснил, что возврат к юлианскому календарю является анахронизмом. К тому же, эта затея не выглядит современной.

Переход на юлианский календарь, считает Пчелов, наоборот усложнит ситуацию, так как подавляющее большинство стран мира живут по григорианскому календарю. Более того, эксперт опроверг призыв авторов законопроекта таким образом вернуться к духовному и культурному наследию страны. Дело в том, что русских корней в создании системы юлианского календаря нет. В России лишь долгое время им пользовались. Но когда это стало нецелесообразно из-за несовершенств календаря, то от него отказались.

Что касается аспекта двойной датировки, до перехода на григорианский календарь, в документах часто также указывались две даты.

Николай Герасименко, как член думского комитета по охране здоровья, также не видит смысла в реформе. Он объяснил, что это нецелесообразные растраты больших финансовых средств, так как предстоит переработать всю календарную систему.

Эксперты считают, что законопроект о переходе России на юлианский календарь не найдет поддержки в Госдуме.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Неслучайные случайности: Кому могла быть выгодна гибель Сергея Доренко?

 Этой ночью в автокатастрофе погиб известный российский журналист Сергей Доренко,...

Заметает следы? Супругу Сергея Доренко обвиняют в умышленном убийстве

Юлия Доренко была заинтересована в смерти супруга, а теперь пытается замести следы с...

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

Эффектно и по-хозяйски. Новейшие истребители Су-57 сопроводили Путина в Ахтубинск

Красиво очень сопровождали, довольно прокомментировал Владимир Путин своё эффектное...

«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость,...

Дети Доренко попытались подставить его вторую жену из-за наследства «Суперджета» - мнение

Дети журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая, ложно обвинили его жену в отравлении....

«Настолько толстая, что заткнёт собой любую дыру на фронте»: украинцы комментируют слухи о назначении Савченко министром обороны

 Набравшая в российской и украинской тюрьмах лишний вес Надежда Савченко решилась...

«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

 Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя...

Во благо демографии. В России изменились правила получения детских пособий

Оформить пособия на первого и второго ребёнка отныне россияне могут в любом городе,...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской...

Самый эмоциональный кот стал звездой Сети

 В Китае живет самый эмоциональный кот в мире. Его спектр выражения эмоций покорил...

США проморгали: Массовая закупка золота поможет России избавиться от господства доллара – ЮАР

Увеличение золотого запаса поможет РФ диктовать свои правила мировой экономике,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ