Студентов МГУ будут отчислять за уголовные дела

Сегодня, 03:58 \\ Общество

На сайте Министерства науки и высшего образования в разделе нормативных актов появился документ, предлагающий внести новую поправку в устав Московского университета.

 

Правка касается 140-го пункта устава МГУ имени М.В. Ломоносова, и предлагает добавить новый пункт в причины, по которым могут отчислить студента из главного вуза страны. Ведомство внесло предложение отчислять «в связи с привлечением к уголовной ответственности». На данный момент в уставе нет такой формулировки, а, следовательно, студентов не отчисляют из университета за фигурирование в уголовных делах.

На сегодняшний день из Главного ученого заведения страны могут отчислить по семейным обстоятельствам, по собственному желанию, по состоянию здоровья, за недостойное поведение, отсутствие оплаты, нарушение правил внутреннего распорядка, за подделку документов, академическую неуспеваемость и из-за перевода в другое учебное заведение.

Сейчас Устав утверждается актом правительства России и находится на общественном обсуждении, которое продлится до конца мая.


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