Косметика самой молодой девушки-миллиардера оказалась опасной для здоровья

21-летняя Кайли Дженнер известна как самая молодая девушка-миллиардер. Свое состояние она сделала на продаже косметики. Однако скраб для лица ее марки оказался опасным для здоровья. Об этом информирует The Sun.

Телезвезда Кайли Дженнер презентовала очередное косметическое средство своего бренда – скраб для лица Walnut Face Scrub. Реклама обещает всем девушкам потрясающий эффект после использования средства, которым, судя по рекомендациям производителя, необходимо пользоваться три раза в неделю.

Скраб от самой молодой девушки-миллиардера обещает убрать с лица омертвевшие клетки кожи эффективно, но в то же время нежно. Однако дерматологи усомнились в пользе такого косметического средства. Дело в том, что эксперты обратили внимание на состав скраба. Выяснилось, что среди компонентов присутствует порошок из скорлупы грецкого ореха.

Дерматологи сообщили, что опасный компонент может серьезно травмировать кожу. Частицы скорлупы грецкого ореха из-за своей жесткости создают на коже лица микротрещины. Через них микробы беспрепятственно проникают в более глубокие слои кожного покрытия.

Эксперты сравнивают пользу грецкого ореха с использованием металлической губки, которая создаст аналогичный эффект, если ей обработать лицо.

Информацию об опасной для здоровья косметике Дженнер не прокомментировала к сегодняшнему дню.

Напомним, что, по информации Forbes, Кайли Дженнер стала самой молодой девушкой-миллиардером. Она заработала свое состояние самостоятельно в 21 год. Ранее это рекорд держался за Марком Цукербергом, который стал миллиардером в 23 года.