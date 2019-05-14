Убирают конкурентов? Британские «денди» могли унизить российских мужчин из-за комплекса «неполноценности»

Русских мачо известный британский сайт знакомств назвал самыми уродливыми, но русские девушки пришлись им по душе.

Основатель сайта знакомств Beautiful People Грег Ходж заявил, что на его сайте могут размещаться анкеты только привлекательных людей. То есть, админы портала «перелопатят» портфолио кандидатов и потом решат – достаточно ли он красив для их платформы, или ему самое место на сайт типа «Зато у меня прекрасный внутренний мир точка ком». Уже много раз сайт Ходжа пытались взломать, пиарили его по-черному, но поток желающих влиться в ряды «самых прекрасных» не ослабевал. И пока портал унижал каких отдельных Майклов, Франсуа, Педро, Александров, общественность молчала. Однако на этом сайт не успокоился. Британские «денди» решили выяснить, какая из наций самая уродливая и какая самая красивая. Себя администраторы благоразумно называть не стали – все равно мир бы усомнился в объективности. Тут на первое место выбились шведы и норвежцы. И здесь нет ничего удивительного. Ведь современные англичане – это потомки поработивших и ассимилировавших саксов норманнов. «Норманн» дословно переводится как «человек из Норвегии».

А вот с россиянами британцы были не столь щепетильны. Русских мужчин англичане назвали уродливыми, ссылаясь на пользователей пресловутого сайта, однако были вынуждены признать, что женщины в России чудо как хороши. Местные авторитетные СМИ - Daily Mail, The Sun и Daily Mirror – превознесли до небес победительницу российского конкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову.

Вполне возможно, что британцы умышленно могли унизить русских мачо, чтобы те упали в глазах соотечественниц. Назревает вопрос: неужели британцы настолько неуверенные в себе, что так топорно устраняют конкурентов и делают это из-за комплекса «неполноценности»? Однако более вероятно другое объяснение: «исследование» имеет политическую подоплеку. Россия для британцев эдакий Мордор из мира Толкиена. Больше всего неприязни вызывает президент страны – Владимир Путин. Поскольку российский лидер – мужчина, и он едва ли не Саурон из той же книги, то и все остальные мужчины не могут быть хороши для портала. И еще один момент – для Великобритании Россия по-прежнему остается страной челноков, попрошаек и рэкета по образцу 90-х. Вот и оценивают мужчин соответственно – «бессовестные страшные мафиози» и «гопники». Грустно, но «продвинутый» Запад так и не избавился от стереотипов, а может просто не хочет избавляться, ведь тогда ему придется осознать, что он далеко уже не единственный свет в окошке для Азии и Ближнего Востока. Ведь по большому счету даже такой невинный опрос, как «кто самый красивый» стал инструментом дискредитации России, как могущественной державы.