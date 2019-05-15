Снова в «бан»? Роскомнадзор заблокировал 60 сайтов с ответами к ЕГЭ

Теперь школьникам придется рассчитывать только на свои силы - всему виной поступившие жалобы.

ЕГЭ является одним из самых важных экзаменов в жизни школьника, но, как показывает статистика, не каждый учащийся серьезно подходит к данному вопросу. К слову, среди учеников давно пользуются спросом сервисы, которые предоставляют ответы на вопросы к тестированию. Согласно полученным данным, за все время Роскомнадзор заблокировал 60 сайтов с ответами к ЕГЭ. После этого возникает вопрос, кто же следующий отправится в бан от РКН?

Безусловно, блокировка подобных сайтов была необходимой в силу того, что школьники не могут из-за этого полноценно отдаваться учебе, готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. После применения санкционных мер ученикам только и остается взяться за голову из-за страха не поступить в ВУЗ.

Не всегда Роскомнадзор блокирует сайты справедливо. К примеру, сайт Vistanews был незаконно заблокирован ведомством, предварительно не получив уведомления о санкционных мерах. РКН, после многочисленных обращений читателей, все же снял ограничения, хотя причина блокировки так и осталась неизвестной.