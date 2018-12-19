Госдума: Закон о «пьяных» ДТП не коснется людей, принимающих лекарства

Сесть в тюрьму за валокордин реально, вот только для этого придётся выпить около пузырька «сердечного» лекарства.

Депутаты Госдумы уверяют, что люди, принимающие лекарства с наличием спирта не будут страдать из-за этого закона. Парламентарий Валисий Пискарёв подчёркивает, что ужесточение закона призвано, чтобы любители выпить держались подальше от возможности водить автомобиль.

Самым главным фактором, позволяющим видеть положительную сторону закона, является независимость экспертизы, проверяющей концентрацию алкоголя в крови – её будут проводить специалисты государственных судебно-медицинских учреждений, которые примут во внимание состояние здоровья водителя.

14 мая Госдума в первом чтении приняла ужесточённую версию закона о «пьяных» ДТП тюремный срок увеличился до 15 лет и приравнялся к сроку за убийство. В народе бытует мнение, что сам закон хорош, но, в первую очередь, важна неотвратимость наказания - будет ли оно применяться ко всем без исключений (на уровне знакомств и денег)?