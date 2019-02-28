За любовью - в Китай и Африку: РПЦ перечеркнула советы Госдумы не сближаться с иностранцами

Вчера, 17:00 \\ Общество

Церковь, активно выступающая за многодетные семьи и против абортов, сделала неожиданное заявление.

Представитель церкви «подкинул» незамужним россиянкам идею по поиску мужа. Обсуждая эту тему на радио, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов озвучил решение проблемы: за любовью – в Китай и Африку. По словам Смирнова, если в России нет кандидата для замужества, можно «взять и уехать». Представитель РПЦ убежден: в Африке и Китае много незамужних молодых мужчин, с которыми россиянкам стоит попытать судьбу.

Чтобы женщинам в РФ выйти замуж, нужно «шевелиться», считает Смирнов. Также, глава Патриаршей комиссии затронул тему счастья. По его словам, счастья нужно хотеть в полной мере, но его «можно найти только в Боге».

РПЦ своим неожиданным заявлением перечеркнула советы Госдумы не сближаться с иностранцами. В комитете по вопросам семьи, женщин и детей предостерегали россиянок от таких контактов во время ЧМ по футболу в 2018 году. Тогда глава комитета Тамара Плетнева рассказала, что это небезопасно и доверять гостям из-за рубежа нельзя. Такие мужчины якобы могут воспользоваться доверием россиянок, итогом чего станет воспитание ребенка в одиночестве. Странно, что представитель РПЦ не опасается такого в случае поиска россиянками любви за границей.

Позиции РПЦ и Госдумы по теме семьи в основном всегда совпадали. Россия уже привыкла к тому, что РПЦ активно критикует женщин за аборты и выступает за выведение абортов из ОМС. Церковь предлагала полностью погашать ипотеки семьям с шестью детьми и более. Таким образом, РПЦ выдвигает любые предложения, способствующие росту населения в РФ. Однако протоиерей Димитрий Смирнов пошел против системы, допуская эмиграцию россиянок ради любви.

Уровень жизни в Африке чрезвычайно низкий, поэтому совет вряд ли верный. В Китае и без того с населением все в порядке, так что конкуренция для россиянок слишком высока. Но допустим, что к совету РПЦ прислушаются. Женщины из РФ, обретя счастье в Китае или Африке, останутся там навсегда, а рожденные ими дети, очевидно, будут улучшать демографию чужой страны. Совет протоиерея сильно противоречит семейным принципам православного сообщества в РФ.

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Автор - София Волкова
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