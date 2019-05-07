Куда смотрел Рогозин? Бастрыкин подтвердил миллиардные хищения в «Роскосмосе»

Вчера, 16:48 \\ Общество

Глава Следственного комитета заявил, что незаконному присвоению денег «конца и края не видно». 

Следственными органами были установлены миллиардные хищения в «Роскосмосе». Подтвердил это глава Следственного комитета по России Александр Бастрыкин. Он признался, что дело, связанное с коррупцией в государственном космическом предприятии, ведется силовым ведомством уже на протяжении пяти лет, однако и по сегодняшний день продолжают вскрываться различного рода преступления. 

«Мы уже пять лет занимаемся этим делом. Конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды», - заявил Бастрыкин, выступая в ходе Международного молодежного юридического форума. 

Интересно, связаны ли слова Бастрыкина с громким скандалом, разгоревшимся сегодня. Речь о Юрии Яскине, сбежавшем в Европу? По предварительным сведениям, он также может быть причастен к кражам выделяемых из бюджета денег. Представители корпорации отмечают, что Яскин, будучи директором, прислал заявление об увольнении по собственному желанию, что имел право сделать дистанционно. Говорить о том, что он замешан в упомянутых Бастрыкиным миллионных хищениях никто пока не стал. 
Складывается лишь вопрос о том, куда все это время смотрел глава корпорации Дмитрий Рогозин? Если у него, грубо говоря, под носом воруют такие серьезные суммы, то не настало ли время более решительных действий, учитывая его высокопоставленную должность.

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Автор - Виталий Малина
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