На пресс-конференции с Исааком Калиной подведут итоги конкурса «Педагог года Москвы»

О том, как проходил в этом году конкурс педагогического профессионального мастерства, расскажут на пресс-конференции Департамента образования и науки Москвы 16 мая в 15.30. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на пресс-конференции подведут итоги номинации «Учитель года».

Это одна из пяти номинаций Московского городского профессионального конкурса «Педагог года Москвы – 2019». В этом году в конкурсе приняли участие более 12 тысяч столичных педагогов. Победителей ждет участие в конкурсе «Учитель года России», о его проведении также расскажут участники пресс-конференции. В мероприятии примут участие заместитель директора Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы Андрей Лукутин, заместитель председателя Большого жюри номинации «Учитель года» в 2019 году Сергей Горбун, победители конкурсов 2018 года, специалисты ведомства. На вопросы представителей СМИ ответит глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина.



