Коллапс московского метро: синяя и серая ветки оказались парализованы

Вчера, 19:00 \\ Общество

Сегодня, 15 мая, на станции метро Курская образовалась огромная «человеческая пробка», чуть не приведшая к человеческим жертвам. Происшествие выявило проблемы самого популярного городского транспорта.

Коллапс произошёл из-за сбоя в графике работы поездов. Многие пассажиры сообщают, что не могли выйти из поездов и пропускали свои остановки из-за плотного пассажиропотока: входящие просто заталкивали их обратно внутрь поезда.

В соцсетях сообщают также о внештатной ситуации на «серой» и «зелёной» ветках метрополитена. В официальном Twitter аккаунте Московского метро сообщается о увеличении интервала движения поездов на Серпуховско-Тимирязавской (серой) линии.

«Что происходит с серой веткой? Стоим больше 10 минут перед Нахимовским проспектом», -пишут в комментариях под записью о введении Арбатско-Покровской (синей) линии в штатный режим работы.

Произошедшее выявило серьёзную проблему московского метрополитена — построенные в прошлом веке станции и линии не справляются с населением мегаполиса. Задержка буквально в несколько минут привела к настоящему коллапсу, в котором чуть не задавили нашего корреспондента. Он пытался приехать на работу, когда в давке оступился и упал.

Уткнувшись в гаджеты, пассажиры не заметили упавшего собрата по несчастью и пару раз прошлись по его спине. Благо, всё обошлось и его быстро подняли. Если бы на его месте оказался ребёнок или пожилой человек, могла бы случиться трагедия.

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Автор - Ефим Симокайтис
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