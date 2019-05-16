Большой брат следит за тобой. За взломом смартфонов через WhatsApp может стоять правительство США

Компания WhatsApp обнаружила уязвимость внутри собственного мессенджера, благодаря которой злоумышленники устанавливали на смартфоны программное обеспечение для слежки, сообщает Financial Times.

Только забылись громкие разоблачения правительства Соединённых Штатов Эдвардом Сноуденом, как пользователей по всему миру вновь ошарашили новостью о слежке. Знаменитая фраза из антиутопии Оруэлла: «Большой брат следит за тобой», видимо, вновь стала актуальна. Теперь орудием в руках шпионов стал популярный во всём мире мессенджер WhatsApp.

Неожиданное и очень неприятное открытие сделала сама компания WhatsApp. Стоит отметить, что разработчики не стали ничего утаивать и спешно уведомили об опасности всех пользователей, а также оперативно «закрыли» ту брешь в безопасности, что дала злоумышленникам шанс на глобальную слежку.

Сообщается, что сам процесс взлома мобильного устройства был невероятно прост. Для установки трояна злоумышленникам необходимо было лишь позвонить нужному пользователю через приложение мессенджера. Далее, несмотря на то, что звонок оставался без ответа, программное обеспечение устанавливалось на смартфон, злоумышленники получали к нему полный доступ, а все данные о пропущенном звонке бесследно исчезали.

Обновление с устранённой уязвимостью уже выпущено. Но вопрос, кто же был целью преступников, остаётся пока без ответа. Как стало известно, разработчиком программного обеспечения является израильская фирма NSO Group, которая работает с правительствами и поставляет им разнообразные шпионские ПО.

Примечательно, что одной из жертв кибератаки стал сотрудник международной неправительственной организации Amnesty International. Эта организация хорошо известна и весьма нелюбима в высших кругах многих стран, так как её борьба за права людей зачастую идёт именно с правительствами. При этом не так давно правозащитники обвинили международную коалицию, возглавляемую США, в бомбардировках и обстрелах Сирии. А США, как известно благодаря Эдварду Сноудену, весьма любопытно и не всегда способно удержаться от шпионажа. В связи с этим заказчиком шпионского программного обеспечения вполне могли стать именно Соединённые Штаты, пожелавшие наконец вмешаться в дела вездесущих правозащитников.

Впрочем, зуб на Amnesty International, судя по всему, точат власти многих стран, в том числе и России. Поэтому говорить однозначно о том, кто всё же решился на взлом смартфонов, пока не представляется возможным.