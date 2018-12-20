Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Сегодня, 10:22 \\ Общество

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской области после акции протеста.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил конструктивную альтернативу массовым акциям протеста. Противники возведения храма святой Екатерины собрались возле строительного объекта в Екатеринбурге и пытались проникнуть за ограждение. Подобным образом горожане выражали своё недовольство и призывали прекратить строительство объекта РПЦ.

Губернатор области, между тем, отмечает, что не все протестуют против строительства. Верующий сегмент населения будет рад увидеть новый объект на карте города, поэтому для решения вопроса Евгений Куйвашев предложил мирную встречу у себя в кабинете. Обозначив своё намерение в социальной сети, чиновник попросил каждой стороне выбрать по пять представителей и явиться к указанному времени.

- Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга.

Редко когда чиновники могут позволить себе пригласить в кабинет противников того или иного решения власти. По мнению губернатора Свердловской области, конструктивный диалог призван мирным путём решить острый вопрос.

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Автор - Алина Самойлова
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