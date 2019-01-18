В нацпарке Приморья «Земля леопарда» установят укрытия для фотографов

По информации предоставленной Руководством Приморского национального парка "Земля леопарда", на территории заповедника запускается проект "Дикий Дальний Восток", в ходе которого планируется создание сети особых укрытий для «Фотоохоты« на краснокнижных животных.

Специалисты национального парка объяснили, что подобная практика популярна во многих заповедниках мира. Такие укрытия помогут животным не беспокоиться из-за присутствия человека, а фотографам - работать в максимальной безопасности, не вызывая интереса со стороны хищников.

Сейчас на территории парка действует всего одно укрытие, и очередь среди фото-охотников на его использование расписана на несколько лет вперед. Растущий интерес у туристов, увлеченных дикими животными, подтолкнул руководство «Земли Леопарда» к идее создания сети подобных сооружений. Проект не требует больших капиталовложений и реализуется при поддержке некоммерческой организации «Дальневосточные Леопарды». На первом этапе намечено примерно шесть точек для размещения укрытий. Первые укрытия появятся уже в сентябре это года.