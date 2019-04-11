Хабаровчане рискуют обзавестись тяжелым заболеванием: два случая вирусного энцефалита выявлено в Хабаровском крае

С начала сезона зафиксировано более 360 случаев обращения в больницы по поводу присасывания клещей.

Микробиологи Хабаровского края, исследовав более 300 особей, диагностировали два случая вирусного энцефалита. 12 тестов продемонстрировали наличие клещевого боррелиоза, сообщили эксперты регионального мнздрава. Краевые медицинские учреждения заранее приготовились к предполагаемому увеличению количества обращений с жалобами на впившихся клещей. Больницы края снабдили противоклещевым иммуноглобулином.

Сотрудник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава края Андрей Щуров рекомендует соблюдать простые правила, чтобы предотвратить заражение энцефалитом и боррелиозом. Специалист советует осматривать себя после каждого похода в лес или лесопарковую зону. В случае обнаружения на теле клеща, следует незамедлительно обратиться в ближайший медицинский пункт.

Еще с середины весны в крае ведется акарицидная обработка территорий. В первую очередь специалисты подвергли дезинфекции парки, скверы и кладбища, затем улицы и бульвары. Детские лагеря тоже нуждаются в опрыскивании, очищать от паукообразных их собираются перед заездом смен, срок действия такой обработки длится 30 дней.