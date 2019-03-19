Баба Яга против? «Аэрофлот» может отказать Минтрасу в доступе к базе данных - дешевых билетов не ждать?

Ведомство представило не очень выгодную для авиакомпаний инициативу продавать льготные авиабилеты через портал госуслуг.

В Минтрансе рассказали, в скором времени льготные авиабилеты на наиболее популярные направления можно будет приобрести через Госуслуги. Билеты в Крым, Дальний Восток и Калининград можно будет купить по заниженной стоимости не выходя из дома. Ранее желающим сэкономить приходилось выстаивать многочасовые очереди у касс.

В ведомстве отметили, что для получения согласия российских авиакомпаний направили соответствующие запросы. Однако перевозчики не спешат с ответом, в частности, Аэрофлот. Похоже, что главная «Баба-Яга» России все таки против.

Авиамагнаты, такие как «Аэрофлот», «Nordstar», АК «Якутия», вероятно, понимают, что соглашаясь на нововведение жертвуют конфиденциальностью - придется открыть доступ Минтрансу к собственным базам данных. Авиакомпания, судя по всему, может отказать Минтрасу в доступе к базе данных. Неужели пассажирам дешевых билетов не стоит ждать?

«Utair», «S7», «Уральские авиалинии», «Азимут», в свою очередь, одобрили идею ведомства, подчеркнув, что онлайн-система продаж поможет увеличить число клиентов.

Субсидированные авиабилеты начали продавать в 2019 году, что вызвало небывалый ажиотаж в обществе. Упрощение системы их реализации способно значительно облегчить жизнь гражданам России, сохранив при этом семейный бюджет. Будут ли авиаперевозчики тормозить процесс перехода на онлайн-продажи покажет время.