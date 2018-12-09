Российский полиглот Вячеслав Григорьев поделился намерениями установить мировой рекорд. К весне 2023 года он хочет выучить сто языков.



Амбиции нашего соотечественника внушают уважение, ведь только единицы людей во всем мире владеют хотя бы тремя языками. На их изучение уходят годы жизни, и поэтому мало кто хочет этим заниматься.



По словам Вячеслава Григорьева, он не сомневается в успехе, ведь ему поможет собственная уникальная методика скоростного изучения иностранных языков. Она основана на возрождении естественных лингвистических способностей, благодаря которым люди в свое время успешно осваивают родной язык. Применяемые сейчас при изучении иностранных языков искусственные приемы (зубрежка) вынуждают мозг работать в неестественном режиме. Однако возрождение и укрепление естественных лингвистических способностей позволит добиться впечатляющих результатов за малый период времени, — отмечает полиглот.



Методика Вячеслава Григорьева доказала свою эффективность — в частности, с ее помощью полиглот успешно изучает нидерландский язык. Так, в марте 2019 года полиглот выучил 3000 слов и уже может перевести 300 предложений. Достичь этого результата ему удалось всего за 50 часов чистого времени.



По сути, методика Вячеслава Григорьева бросает вызов классической и постклассической системам языкового образования. Это приведет к потере актуальности школами и курсами, предлагающими учить один иностранный язык на протяжении нескольких лет. Ведь любой человек, который разовьет лингвистические способности, намного быстрее изучит языки самостоятельно.



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Вячеслав Григорьев, согласно публикациям информационно-аналитического канала MOS.NEWS, является лучшим экспертом России по ускоренному обучению иностранным языкам, лучшим преподавателем иностранных языков в Москве. По версии информационного агентства «Национальные интересы» вошел в ТОП-20 лучших спикеров России. Вошел в книгу-рейтинг "100 лучших экспертов".