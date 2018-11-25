Тульская область за несколько месяцев преодолела демографические сложности

Еще совсем недавно, в 2018 году Тульская область входила в число территорий, где фиксировалось особо высокая динамика уменьшения численности жителей за счет неблагоприятной демографии. По итогам первого квартала 2019 года, рейтинг Тульской области по скорости понижения количества родившихся в ЦФО существенно повысился.

На заседании в правительстве района было озвучено, что смертность в области понизилась, а рождаемость повысилась. Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина рассказала о реализации национального проекта «Демография». На данный момент, рейтинг Тульской области по темпу снижения числа новорожденных в ЦФО – 11 единиц. В 2018 году этот же показатель был равен 15 единицам.

В 2019 году в регионе повысилась рождаемость, за три месяца появилось 5467 новорожденных. Также на 40% снизился уровень смертности младенцев возрастом до одного года. Уровень общей смертности упал на 6%.

Самыми распрастраненными причинами гибели людей в Тульской области являются болезни. Самая большая смертность выявлена из-за проблем с кровеносной системой, зафиксировано 3052 случая. Выявлено 913 случаев смерти из-за возникновения новообразований. От болезней эндокринной и нервной системы выявлена гибель 274 и 270 человек соответственно.