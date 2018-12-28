IT-специалист в Москве или врач в Мурманске: названы вакансии мая с самыми большими заработками

Сегодня, 06:02 \\ Общество

Согласно рейтингу вакансий hh.ru, Санкт-Петербург и Москва изобилуют предложениями работодателей с заработной платой свыше 200 тысяч рублей в месяц.

 

На сегодняшний день, выше всего работодатели готовы оплачивать работу IT-специалистов. В культурной столице страны Senior Python Developer обещают заработную плату в размере 250 тысяч рублей в месяц. В Москве работнику на похожей позиции готовы платить от 170 до 260 тысяч до вычета НДФЛ. В Калининграде для руководителя группы разработчиков C++ (Team Lead) - 170 - 220 тысяч до вычета налогов.

Зарплаты выше или такие же у менеджеров высшего звена. В Москве и Санкт-Петербурге требуются директоры по логистике с оплатой труда в 200 – 300 тысяч рублей на руки. Руководитель отдела продаж в Москве может получать 200-250 тысяч рублей, специалист по закупкам чуть меньше – 150-200 тысяч на руки.

Хорошо готовы платить шеф-поворам в Москве и Норильске, от 200 тысяч рублей и 100-160 тысяч рублей соответственно. Такой же заработок обещают специалистам в сфере промышленности в Москве, Якутии и Ханты-Мансийском АО.

В Калмыкии, Тверской, Мурманской областях достойную заработную плату обещают врачам разных профилей – 100 тысяч рублей.

Топ пяти высокооплачиваемых профессий в регионах теперь можно найти на портале Роструда.

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