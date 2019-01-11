В Риме требуют закрыть слишком дорогое для туристов кафе

Представители общественных организаций требуют закрыть одно из кафе Рима за то, что оно является слишком дорогим для туристов. Об этом извещает Askanews. За четыре кофе и два бургера американцам пришлось заплатить 81 евро.

Римское кафе, расположенное недалеко от собора св. Петра, уже давно прославилось из-за необоснованно высоких цен. В конце минувшей недели разгорелся новый скандал. Туристы из США заказали четыре чашки кофе (два капучино и два американо, а также дополнили заказ двумя бургерами. В итоге они получили счет в 81 евро. Фото с чеком туристы опубликовали в Сети.

Итальянская ассоциация защиты прав потребителей заинтересовалась данным заведением и потребовала от мэрии Рима предпринять меры. По мнению правозащитников, кафе выставляет на свой товар цены, которые чрезмерно завышены, поэтому на заведение следует наложить санкции, вплоть до того, чтобы слишком дорогое кафе закрылось.

Кроме этого, инциденты с дорогим кафе наносят вред репутации Рима, считают представители Ассоциации.

Между тем, в скандальном заведении, которое считают слишком дорогим для туристов, заявляют, что туристы делали свой заказ, опираясь на цены в меню, поэтому они знали, какой счет им выставят.