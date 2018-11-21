«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

Сегодня, 05:11 \\ Общество

Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя несколько дней после оглашения приговора.

8 мая Кокорин и Мамаев получили реальные сроки и будут отбывать их в колонии общего режима. Многие решили, что на этом дело завершится, однако новые обстоятельства заставили вспомнить о нем снова. Екатерина Бобкова, выступавшая свидетелем со стороны обвинения, выпала из окна в Праге, состояние ее критическое, она введена в искусственную кому, как сообщает агентство городских новостей «Москва».

Свидетельница рассказала о потасовке, но встала на сторону водителя из-за жалости. Родители девушки, видимо, сейчас собирают средства, чтобы продолжить лечение дочери.

Общество, которое следит за этими делами решило, что Бобкова выпала из окна не случайно. По мнению многих, люди Кокорина и Мамаева выжидали некоторое время, например, вынесения приговора. Если бы их оправдали, то, возможно, со свидетельницей бы ничего не случилось. Но спортсменов осудили и поэтому началось предполагаемое отмщение. Некоторые считают, что именно поэтому девушка уехала в Прагу, чтобы переждать пока все не утихнет.

Участие Кокорина и Мамаева в этой ситуации не доказано, но такое стечение обстоятельств вызывает подозрение у общества. Обжалованию приговор футболистов не подлежит, на свободу они выйдут в ноябре и декабре 2019 года.

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Автор - Евгений Северный
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