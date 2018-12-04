Несчастный случай повлиял на открытие пляжного сезона в Башкирии

Сегодня, 04:50 \\ Общество

 В Башкирии горожане массово выходят на отдых к воде из-за аномальной жары. Температура воздуха прогреется выше климатической нормы на 7 и более градусов.

Пляжный сезон в Башкирии собираются открыть раньше. Глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров на оперативном заседание в Курултае порекомендовал начинать оборудование мест отдыха вблизи водоемов, как можно скорее. Дело в том, что в республике уже почти семь дней стоит аномально жаркая погода и люди, пытаясь спастись, выходят на пляжи.

Фарит Гумеров придал особое значение потребности в обеспечении соблюдения мероприятий безопасности на воде и начать ускоренную организацию пляжей к купальному сезону. Еще ни на одном месте отдыха нет спасателей, поскольку пляжи являются официально закрытыми. Из-за отсутствия обустроенных мест для отдыха на природе периодически случаются плачевные ситуации.

Ранее, в республике, захлебнувшись, умерли двое мужчин.

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