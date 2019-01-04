В Гонконге была выявлена вспышка вируса чумы

Россельхознадзор сообщает, что в минувший понедельник во Вьетнаме была зафиксирована вспышка вируса африканской чумы свиней, приведшее к полному уничтожению поголовья скота.

По словам Министерство продовольствия и здравоохранения Гонконга, опасный вирус был найден у животных, поступивших из фермы в провинции Гуандун, Китай.

Власти Гонконга проводят отбор проб по регионам, близких к тому, где было выявлено заболевание.

Министерстве сельского хозяйства Вьетнама заявило, что вспышка чумы произошла в 29 городах и провинциях. Общее количество заразившегося скота, на сегодняшний день, составляет более 1,2 миллиона. Больных животных пришлось уничтожить, так как африканская чума относится к числу особо опасных заразных вирусных заболеваний среди животных и не поддаётся лечению.

К счастью, для человека чума не представляет опасности, но наносит огромный удар по сельскохозяйственной отрасли региона.

В августе прошлого года, в Министерстве хозяйства Китая сообщалось о подобной вспышке в провинции Ляонин, находящейся на северо-востоке страны. Это стало первым случаем выявления болезни в Китае. Чума распространилась на восток и северо-восток страны. Из-за вспышки болезни, Китай экстренно уничтожил 915 тысяч свиней.

Также Гонконг в конце весны дал добро российским компаниям на поставку свинины и говядины на местные рынки. Право на поставки получили три предприятия по производству говядины и субпродуктов, также 23 компании-производителя свинины и субпродуктов.

Напомним, что сельское хозяйство Республики Вьетнам является доминирующей отраслью экономики страны. Сельское хозяйство в ВВП составляет 21 %.