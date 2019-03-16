«Путинизм как он есть» заблокирован Роскомнадзором

Известный блог, созданный на платформе WordPress, был заблокирован из-за иска Сергея Михайлова.

В очередной раз Роскомнадзор блокирует порочащие околоолигархические круги ресурсы. В этот раз под удар попал блог, на котором публиковались информация, в том числе «солнцевской ОПГ», в связи с которой обвинялся предприниматель Сергей Михайлов. Согласно ролику, выложенному в блоге, предприниматель ранее носил кличку «Михась» и являлся главарем знаменитой преступной группировки.

В иске Михайлов требовал признать недействительными утверждения о его связях с ОПГ, и так как существенных для суда доказательств в ролике представлено не было, иск был удовлетворен. Важно понимать, что реальное положение дел известно многим, и некоторые вещи доказать до конца невозможно по причине прошествия внушительного количества времени, однако, многочисленные очевидцы и свидетели позволяют подобным расследователям строить реалистичные картины «святых девяностых».

Роскомнадзор не прекращает поддерживать тех, кто в свое время активно наживался на российском народе и совершал преступления. Эта структура позволяет таким людям отмыться от преступлений и стать в глазах обычных граждан просто успешными бизнесменами.